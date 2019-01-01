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تقارير ومتابعات

"منطقة التجارة الحرة".. تفاصيل القمة الإفريقية فى النيجر

السبت 06/يوليه/2019 - 03:53 م
جريدة الدستور
سمر عبدالله
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غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، متوجهًا إلى النيجر للمشاركة في القمة الإفريقية الاستثنائية، والتي ستعقد خلال يومي 7 و8 يوليو الجاري في نيامي بالنيجر، وذلك في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.

"إطلاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية"
يترأس الرئيس عبد  السيسي، القمة الاستثنائية بالنيجر والتي تعد ذات أهمية خاصة، حيث ستشهد إطلاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية بعد استكمال عدد التصديقات اللازمة "22 تصديقًا" لدخول الاتفاقية حيز النفاذ.

تترأس مصر فعاليات اجتماعات الدورة العادية الـ35 للمجلس التنفيذى على مستوى وزراء الخارجية خلال يومى 4 و5 يوليو الجارى بنيامى عاصمة النيجر، والتي تعقبها الدورة الاستثنائية الـ12 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي المخصصة لاتفاقية التجارة الحرة القارية يوم 7 يوليو 2019.

"اجتماع قادة إفريقيا"
ويقول تقرير أعدته "الهيئة العامة للاستعلامات"، إن الرئيس السيسي، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، سيحضر اجتماعًا تنسيقيًا لقادة الإفريقيا، طبقًا لما أعلنه الرئيس في 11 فبراير الماضي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، عقب تسلمه رئاسة الاتحاد الإفريقي، حيث قال: "إن هذا العام هو الأول الذي لن يشهد قمة صيفية، لقادة الاتحاد الإفريقي، والتي سيستعاض عنها باجتماع تنسيقي على مستوى القادة، بنيامي، عاصمة دولة النيجر، بدعوة من الرئيس محمد أيسوفو رئيس النيجر"، وأضاف الرئيس، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد بقاعة ويلسون مانديلا بمقر الاتحاد الإفريقي لإعلان توصيات القمة الإفريقية: "سيركز الاجتماع التنسيقي على النهوض بالتعاون الإقليمي، ويعقد على مستوى القمة بين ترويكا إدارة الاتحاد ورؤساء التجمعات الإقليمية الاقتصادية".

"أهمية اتفاقية التجارة الحرة"
تهدف منطقة التجارة الحرة القارية إلى زيادة حجم التجارة البينية الإفريقية من 17 في المائة إلى 60 في المائة بحلول عام 2022، وتقليص السلع المستوردة بشكل رئيسى وبناء القدرات التصنيعية والإنتاجية وتعزيز مشروعات البنية التحتية بالقارة الإفريقية.

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