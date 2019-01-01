الأمن العراقي يعتقل 7 دواعش ويعثر على مخبأ أسلحة في الموصل

أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، اعتقال سبعة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في ناحية الرشيدية (10 كم شمال الموصل).



وقال مصدر في شرطة نينوى- للوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا، إن القوات الأمنية اعتقلت سبعة عناصر بالتنظيم كانوا قد تسللوا إلى الناحية، وعثرت القوات أيضًا على مخبأ للأسلحة والمعدات، يضم قنابل هاون وقذائف وعبوات لاصقة وناسفة ومسدسات.