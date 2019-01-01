"فتح الحدائق مجانًا".. كيف تحتفل القاهرة بعيدها القومي؟

يحتفل أبناء محافظة القاهرة بعيدها القومي، اليوم، لذا قرر، محافظ العاصمة فتح جميع حدائق القاهرة العامة الباب أمام زوارها مجانًا.



وأعلن المحافظل عن تخفيض رحلات الأتوبيس النهرى 50% لإتاحة الفرصة لجميع المواطنين بالقاهرة، موضحًا أن هذه الاحتفالات ستمتد على مدار أسبوعين؛ وتشمل افتتاح عدد من المشروعات الخدمية للمواطنين منها افتتاح تطوير أسواق وميادين وحدائق ومراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين بالأحياء.



كما سيقام حفل ختامى يجري خلاله تكريم المميزين من العاملين بالمحافظة وإعلان نتيجة مسابقة الأفلام القصيرة والتى نظمتها المحافظة لإظهار الجوانب الإيجابية والصور الحضارية للعاصمة، والتى سيتم عرضها بالشوارع والميادين الرئيسية.



جدير بالذكر أن القاهرة تحتفل بعيدها القومي الذي مر عليها 1050 عامًا على إنشائها على يد القائد جوهر الصقلى فى السادس من يوليو عام 969 بأمر من الخليفة المعز لدين الله الفاطمى.