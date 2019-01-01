الأوراق والمبالغ المطلوبة لاستخراج مواصفات الجودة

حدّد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، القواعد الحاكمة لإجراءات الحصول على الخدمات الجماهيرية، ومنها خدمة طلب بيان أحدث الإصدارات للمواصفات القياسية بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، من خلال تحديد المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على الخدمة، والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها.



وأشار التنظيم والإدارة، إلى أنه يتم الحصول على الخدمة دون تقديم مستندات، مقابل سداد مائة جنيه لعدد من 1: 10 مواصفة وفيما يزيد علي ذلك يكون كل مواصفة واحدة زيادة عشرة جنيهات.



ونوه الجهاز، إلي أنه يتم الحصول علي الخدمة في ذات يوم تقديم الطلب لعدد من المواصفات أقل من 50 مواصفة، وفي حالة الزيادة لعدد من المواصفات أكثر من 50 مواصفة تتراوح المدة من 1:15 يوم.



وفي حالة عدم الحصول علي الخدمة في التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو رسوم أو مبالغ إضافية يمكن الإتصال بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ت: 2845524:2845522.