"الإحصاء": 74 كيلوجرامًا نصيب الفرد من اللحوم سنويًا

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع نصيب الفرد السنوي من استهلاك الإنتاج النباتي من 434.3 كجم إلى 465.4 كجم، بزيادة 31.1 كجم خلال عام.



وأضاف الجهاز، أن نصيب الفرد من الإنتاج السمكي سنويًا سجل ارتفاعًا إلى 14.5 كجم مقارنة بحوالي 13.5 كجم، بزيادة كجم خلال عام.



وفي المقابل، لفت تقرير الإحصاء إلى تراجع استهلاك الفرد سنويًا من الإنتاج الحيواني بدون بيض إلى 74.1 كجم، مقابل 73.1 كجم خلال عام، مرجعًا ذلك إلى انخفاض أعداد رؤوس أبقار من 5 ملايين إلي 4.3 مليون، والجاموس من 3.437 مليون رأس إلي 3.433 مليون رأس، وماعز من 4.2 مليون إلي 3.9 مليون رأس.