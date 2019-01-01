10 يوليو "جريما في المعادي" تطير إلى السعودية

يستعد الفنان أشرف عبد الباقي للسفر إلى المملكة العربية السعودية برفقة أعضاء فرقة عرضه المسرحي الجديد "جريما في المعادي" وذلك لتقديم المسرحية على إحدى المسارح هناك.



ومن المقرر أن يقام العرض في الفترة من 10 يوليو المقبل وحتى يوم 13 يوليو من نفس الشهر، ليعود الفريق مرة أخرى إلى القاهرة لاستئناف عرض المسرحية على مسرح نجيب الريحاني.



يذكر أن مسرحية "جريما فى المعادى - مسرحية كلها غلط"، يشارك في بطولتها عدد كبير من الشباب، وذلك تحت تدريب وإخراج أشرف عبد الباقي، ومدير الفرقة حسن نجيب ومدير المسرح رشدي سلامة، وأزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامى.