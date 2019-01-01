بعد نفي الزراعة.. 5 طرق تعرفين بها اللحوم الفاسدة

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد تداول لحوم برازيلية فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالتزامن مع تفشى جنون البقر بالبرازيل، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتداول لحوم برازيلية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالأسواق، وأن مصر لم تستورد أى لحوم من البرازيل فى الوقت الحالى.



وترصد "الدستور" في السطور التالية كيفية التمييز بين اللحوم السليمة واللحوم الفاسدة:



اللون

عند شراء اللحم انظر جيدًا إلى اللون، فلون اللحم الطازج يكون أحمر فاتحًا، أما اللحم الفاسد فيكون أحمر داكنًا وورديًا في بعض أنواع اللحوم.



عند الطهي

إذا لاحظت وجود بقعة زيتية (غالبًا تكون صفراء) على السطح عند سلق اللحم، فهذا يؤكد أنه غير صالح.



الرائحة

يتميز اللحم الطازج بالرائحة الجيدة، بينما اللحم الفاسد له رائحة نفاذة كالعفن، فيجب شم اللحم، خاصة القريب من العظام، لأنه الأكثر عرضة للفساد السريع.



الدهن

يتميز دهن اللحوم السليمة بأن لونه أبيض ناصعًا للجاموس والغنم، وأصفر في لحوم البقر، بينما الدهن في اللحوم الفاسدة لونه وردي أو أحمر فاتح.



الأختام الموجودة على اللحوم

يجب التأكد من وجود أختام على اللحم وهو معلق عند الجزار، وهناك نوعان من الأختام، الأول لونه أحمر، ويوضع للحوم البلدية أو المحلية، التي تم ذبحها في المجازر أو بمعرفة الجهات الحكومية، أما الختم الثاني فلونه بنفسجي، للحوم المستوردة.

