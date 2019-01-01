البلجيكي ميركس يقود مراسم انطلاق سباق فرنسا للدراجات

أعطى أسطورة سباقات الدراجات البلجيكي إيدي ميركس إشارة البدء لانطلاق النسخة 106 من سباق فرنسا، اليوم السبت، وسط آلاف المشجعين الذين حضروا مراسم انطلاق السباق من بروكسل لأول مرة منذ 61 عاما.



وهتف الجمهور باسم "إيدي" (74 عاما) في الميدان الكبير بقلب بروكسل، ووجّه ميركس 176 متسابقا لبدء المرحلة الأولى، ضمن 21 مرحلة بالسباق، والتي تمتد لمسافة 194 كيلومترا.



وانضم إلى ميركس، الذي كان معروفا بلقب "آكل لحوم البشر" بسبب أسلوبه الشرس في قيادة الدراجات، ملك بلجيكا فيليب خلال المراسم.



ومرت 50 سنة على تحقيق ميركس، المولود في بروكسل، لقبه الأول ضمن خمسة ألقاب بسباق فرنسا، وهو رقم قياسي مشترك.



وانطلقت المرحلة الأولى وسط أجواء مشمسة، وشكل البطل الأوليمبي البلجيكي، جريج فان أفيرمات، فردا من أربعة متسابقين في مجموعة الصدارة.

