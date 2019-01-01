الرئيس الأفغاني يدين تفجير مسجد وسط البلاد

أعرب الرئيس الأفغاني، أشرف غني، عن إدانته التفجير الذي استهدف مسجدًا بمحافظة "غازني" وسط البلاد، مساء أمس الجمعة، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة عشرين آخرين بجراح.



وأعلنت ما تسمى "جماعة داعش- ولاية خراسان"، التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي مسئوليتها عن الحادث.



ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية عن متحدث باسم حاكم المحافظة، عارف نوري قوله، اليوم السبت، إن عبوة ناسفة انفجرت خلال أداء صلاة العشاء بالمسجد، مساء أمس، حيث كان المسجد مكتظا بالمصلين، لافتا إلى أن من بين المصابين ثمانية أطفال.



يشار إلى أن محافظة "غازني" شهدت مؤخرًا اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية وحركة "طالبان".



وكانت القوات الأفغانية قد استعادت السيطرة على منطقة "ديه ياك" في المحافظة، في يونيو الماضي، والتي خضعت لسيطرة "طالبان" لنحو عامين.