السكرتير المساعد بكفر الشيخ يتابع استمرار أعمال الرصف في حي شرق

تابع المحاسب محمد محمود أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، والقائم بأعمال رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، صباح اليوم السبت، استكمال أعمال الرصف بحى شرق كفر الشيخ، حيث تم ترميم وصيانة شارع عبد المنعم رياض بتقسيم 2 بمدينة كفر الشيخ.



ووجه السكرتير العام المساعد، بضرورة استكمال الأعمال، وعدم توقف أعمال الرصف، والانتهاء من شوارع المدينة فى أقرب وقت ممكن، مشددًا على تواجد جميع مهندسو الطرق، والفنيين، والتنفيذيين، واستلام الأعمال طبقًا لأعلى معايير جودة الرصف، وبما رست عليها أعمال الطرح والترسية.



جاء ذلك بحضور، المحاسب هشام درويش، نائب رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ للمشروعات، وأحمد الجوهرى، نائب رئيس المركز والمدينة لشئون قرى غرب كفر الشيخ (1)، والمهندس محمد رجب، مهندس الرصف بمديرية الطرق بكفر الشيخ.