"أكلت محشي ولا لسه؟".. المصريون يداعبون جوزيف مورينيو عقب وصوله مصر

حرص جوزيه مورينيو، أحد عمالقة التدريب فى العالم، على زيارة الأهرامات اليوم، السبت، قبل ساعات قليلة على ظهوره عبر شاشة "تايم سبورت" لتحليل المباراة المرتقبة التى تجمع منتخبى مصر وجنوب أفريقيا فى التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى مصر.



"انبهاره بالأهرامات"

التقط مورينيو الصور التذكارية مع الأهرامات الثلاثة وأبو الهول، وانبهر المدرب البرتغالى بالأجواء خلال زيارته للأهرامات، كما انتشرت صوره في الأهرامات على مواقع التواصل الاجتماعي.



"وجه رسالة إلى المصريين قبل زيارته الأهرامات"

وجه جوزيف مورينيو، الشهير بـ "سبيشيال وان"، رسالة إلى المصريين، قائلا: "انتظروني على تايم سبورت قبل مباراة مصر وجنوب إفريقيا".





وعقب انتشار صوره مع الأهرامات في مصر، علّق روّاد موافع التواصل الاجتماعي على زيارته، قائلين له: "نورت مصر يا سبيشيال وان"، في حين قال آخرون: "أكلت محشي ولا لسه يا مورينيو".

