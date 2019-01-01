ممنوع العطور.. 7 تعليمات يجب الالتزام بها في مباراة مصر وجنوب إفريقيا

ينتظر العالم بشغف شديد مباراة مصر وجنوب إفريقيا، المقرر إقامتها مساء اليوم، حيث يصفها أغلب النقاد الرياضيون بأنها "صعبة" و"غير قابلة للتوقعات".



أصدرت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية التعليمات الخاصة بمباراة اليوم، المقرر إقامتها بين مصر وجنوب افريقيا ضمن دور الـ 16 للبطولة، وجاءت التعليمات كالتالي:



- سيتم السماح بدخول السيارات الحاملة لتصاريح دخول مباريات دور ال16 فقط بعد انتهاء صلاحية كافة التصاريح السابقة.



- لن يسمح بدخول السيارات المصرح لها إلى المقصورة الرئيسية وتم اعتماد استقبال شرفي لضيوف البطولة عبر سجادة حمراء مع توافر سيارات "Golf Car” لمن يرغب في استخدامها.



- عدم السماح لغير الإعلاميين بالتواجد في المناطق المخصصة لهم، وعدم السماح للإعلاميين الذين لم يحصلوا على تصريح المباراة بالتواجد في المدرجات المخصصة للجماهير إلا بموجب تذاكر المباراة.



- عدم السماح للجماهير بالجلوس في الممرات وبين مقاعد المدرجات لمخالفة ذلك لتعليمات السلامة بالاستاد، مشيرا إلى أن التذاكر المباعة بمعرفة شركة تذكرتي لا تتجاوز السعة المقررة بما يؤكد وجود مقعد لكل حامل تذكرة.



- ضرورة اتباع كافة التعليمات المدونة على التذاكر وأهمها عدم اصطحاب الشواحن المغذية للهواتف المحمولة وزجاجات العطور والإسبريه وأي مواد معدنية صلبة.



- قامت اللجنة المنظمة من خلال الرعاة المحليين بتوفير مجموعة كبيرة ومتنوعة من منافذ بيع المأكولات، حرصا على راحة الجماهير.



- تحدد موعد دخول الجماهير بدءا من الواحدة ظهرا وفق ما تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الأفريقي وتوصي اللجنة المنظمة الجماهير بالتوجه إلى الاستاد عبر المواصلات العامة.





