السبت 06 يوليه 2019 الموافق 03 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

تقارير ومتابعات

ممنوع العطور.. 7 تعليمات يجب الالتزام بها في مباراة مصر وجنوب إفريقيا

السبت 06/يوليه/2019 - 03:20 م
جريدة الدستور
سمر عبدالله
طباعة
ينتظر العالم بشغف شديد مباراة مصر وجنوب إفريقيا، المقرر إقامتها مساء اليوم، حيث يصفها أغلب النقاد الرياضيون بأنها "صعبة" و"غير قابلة للتوقعات".

أصدرت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية التعليمات الخاصة بمباراة اليوم، المقرر إقامتها بين مصر وجنوب افريقيا ضمن دور الـ 16 للبطولة، وجاءت التعليمات كالتالي:

- سيتم السماح بدخول السيارات الحاملة لتصاريح دخول مباريات دور ال16 فقط بعد انتهاء صلاحية كافة التصاريح السابقة.

- لن يسمح بدخول السيارات المصرح لها إلى المقصورة الرئيسية وتم اعتماد استقبال شرفي لضيوف البطولة عبر سجادة حمراء مع توافر سيارات "Golf Car” لمن يرغب في استخدامها.

- عدم السماح لغير الإعلاميين بالتواجد في المناطق المخصصة لهم، وعدم السماح للإعلاميين الذين لم يحصلوا على تصريح المباراة بالتواجد في المدرجات المخصصة للجماهير إلا بموجب تذاكر المباراة.

- عدم السماح للجماهير بالجلوس في الممرات وبين مقاعد المدرجات لمخالفة ذلك لتعليمات السلامة بالاستاد، مشيرا إلى أن التذاكر المباعة بمعرفة شركة تذكرتي لا تتجاوز السعة المقررة بما يؤكد وجود مقعد لكل حامل تذكرة.

- ضرورة اتباع كافة التعليمات المدونة على التذاكر وأهمها عدم اصطحاب الشواحن المغذية للهواتف المحمولة وزجاجات العطور والإسبريه وأي مواد معدنية صلبة.

- قامت اللجنة المنظمة من خلال الرعاة المحليين بتوفير مجموعة كبيرة ومتنوعة من منافذ بيع المأكولات، حرصا على راحة الجماهير.

- تحدد موعد دخول الجماهير بدءا من الواحدة ظهرا وفق ما تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الأفريقي وتوصي اللجنة المنظمة الجماهير بالتوجه إلى الاستاد عبر المواصلات العامة.


ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

بالأسماء..الزمالك يطلب 3 لاعبين من بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

مانى يعتذر لجماهير السنغال: سأتوقف عن تسديد ركلات الجزاء

منذ ساعة

دا كوستا يعتذر لجماهير المغرب

منذ يوم

بالأرقام والتواريخ.. مراحل زيادة أسعار الوقود في 5 سنوات

ads

الصور

image description

حزن لاعبى المغرب وفرحه بنين

image description

100 صورة ترصد توديع المغرب لأمم افريقيا

image description

"بحر وشمس"..راموس يواصل استجمامه مع أسرته على شواطئ الغردقة (صور)

image description

شاهد تدريب المنتخب الاول استعدادًا لدورال16

image description

نجوم الفن في عزاء الراحل عزت أبوعوف

ads

الأكثر قراءة

بالأرقام والتواريخ.. مراحل زيادة أسعار الوقود في 5 سنوات

بعد عودته من السفر.. شاب يقتل والدته بطريقة مروعة فى قنا

إيران تهدد باحتجاز ناقلة نفط بريطانية

الونش أحدث ضحايا المنتخب الوطني بعد كوكا وجنش

ستوديو

تعرف على أشهر راقصة فى القرن التاسع عشر (صورة نادرة)

فان ديزل يشارك جمهوره كواليس تصوير "Fast & Furious 9" (فيديو)

نصائح لتجنب أضرار الكوليسترول ومضاعفات الدهون الثلاثية (فيديو)

على السيد: تحريك أسعار الوقود خطوة حتمية وضرورية (فيديو)

ads

رياضة

مدرب غينيا :لا أهتم بتصنيفات فيفا وهدفنا الفوز علي الجزائر

تراوري: لا يوجد منتخبات صغيرة في أفريقيا وغياب نابي كيتا مؤثر

يوكوهاما يواصل مطاردة إف.سي طوكيو في صدارة الدوري الياباني

إنفانتينو يهنئ المسحل برئاسة الاتحاد السعودي

الرئيس نيوز

الشرطة التركية تضبط داخل سيارة مادة تستخدم في صناعة رؤوس نووية

مجددا.. الحكومة تنفي رفع أسعار السلع التموينية بعد تحريك الوقود

الرئيس السيسي يوجه بوضع حلول مبتكرة لمشكلات البيئة وتطوير الموانئ

السيسي يوجه بمواصلة تنفيذ وتطوير مترو الأنفاق وفق أفضل المعايير

منوعات

تعرف على أفضل دولة لحياة المغتربين ومدينة عربية في قائمة أفضل الرواتب عالميًا

وجبة مثالية لمرضي السكر

الإعلان عن بيع مسدسين عمرهما 4.5 مليار سنة

تعرف على أفضل وأسوأ الأطعمة لمرضى السكري وضغط الدم

كشكول

تنسيق 2019.. جدول اختبارات القدرات بتربية رياضية بنين حلوان

١٠٥٪؜ زيادة بنسبة نجاح عربي الثانوية العامة عن العام الماضي

وفد من مركز القياس والتقويم يزور جامعة أسوان لمتابعة التطوير

غدًا.. إنطلاق ملتقى كبار العلماء للطلاب الوافدين

إسلام سياسي

خناقة بين عصام تليمة وآيات عرابي بسبب "حد الزنا"

داعش يتبنى الهجوم على مرقد للشيعة في أفغانستان

ضحية القرضاوي: فقيه الإخوان يوجه استخبارات الجماعة بتأديب معارضيه

عضو مكافحة الإرهاب: مصر نجحت في ضرب مخططات الاخوان في مقتل

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
إيواء "المتحرش" ثواب!
ماجد حبته
النيجر.. إرهاب وقمة استثنائية
بسنت حسن
على المحارة
أحمد سليم
إنها مصر
المزيد
ads

الثقافة

من قلب النجع.. "خفير الدرك" مين هناك؟

عز الدين نجيب يناشد النقاد بالتكاتف لإنقاذ المتاحف المصرية

"أهلا إفريقيا".. معرض فني ببيت ثقافة 26 يوليو

ندوة عن الدراسة بفرنسا بالمعهد الفرنسي الليلة

صفحتنا ع الفيس بوك