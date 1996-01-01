من هو المستشار عبدالله عصر رئيس محكمة النقض الجديد؟

أدى المستشار عبد الله أمين محمود عصر، اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية رئيسًا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى.



وترصد "الدستور" السيرة الذاتية للمستشار عبد الله عصر.



ولد في 7 أغسطس من عام 1950، حاصل على ليسانس الحقوق جامعة عين شمس عام 1973 بتقدير جيد جدًا .

عُيّن معاونًا للنيابة فى ديسمبر من العام ذاته وتدرج فى وظائفها حتى عين قاضيًا بالمحاكم الابتدائية فى 1/10/1981 ثم رئيسًا للنيابة العامة، حتى ندب للعمل بالتفتيش القضائى، ثم محاميًا عامًا بالنيابة العامة 1990، ورشح للعمل قاضيًا بمحكمة النقض عام 1994 ثم نائبًا لها عام 1996.







كما تم ندبه للعمل رئيسًا للمكتب الفنى لمحكمة النقض منذ عام 2010 حتى تاريخه، بالإضافة لرئاسته إحدى الدوائر المدنية بالمحكمة، تم ندبه عضوًا بمجلس كلية الحقوق- جامعة القاهرة لمدة عامين بجانب عمله، وإعارته نائبًا لرئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية لمدة ست سنوات ورئيسًا لدائرة بمحكمة القيم بالنقض، وتم استلامة العمل اليوم بعد أدائه اليمين.









