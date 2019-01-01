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عالم

قادة "أميصوم" يجتمعون لبحث النقل التدريجي لمسئوليات البعثة إلى قوات الأمن الصومالية

السبت 06/يوليه/2019 - 03:06 م
جريدة الدستور
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دعا الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في الصومال، السفير فرانسيسكو ماديرا، إلى تحسين التنسيق، مشجعًا قادة بعثة الاتحاد في الصومال، المعروفة اختصارًا بـ"أميصوم"، على ضمان تحقيق المهمة أهدافها.

وقال ماديرا- خلال اجتماع عقده قادة "أميصوم"، اليوم السبت، في مقديشو، حسبما ذكر راديو "شابيلي": "التزمنا بالقيام بعمليات معينة، ومن المهم بمكان أن نشهد نتائج تلك العمليات"، مشيدًا بالجيش الوطني الصومالي وقوات "أميصوم" لتحريرهم مناطق سابيد، وأنولي وبارييرالصومالية، مؤكدًا أن ذلك يعد إنجازًا في الجهود بغرض استعادة السلام والاستقرار في الصومال.

وأرجع قائد قوات بعثة "أميصوم"، الجنرال تيجابو يلما وونديمونيجن، نجاح العمليات العسكرية إلى تعزيز التنسيق بين بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال، وقوات الأمن الصومالية، والشركاء الدوليين، منوهًا إلى أن العمليات المشتركة في منطقة "شبيلي السفلي" قد أثرت إيجابيًا على الأمن في العاصمة.

كما أوضح أن العمليات المشتركة "قد خفضت بشكل كبير وقوع حواث تفجيرات عبوات ناسفة بدائية الصنع، وهجمات بمدافع الهاون، التي شهدتها مقديشو".

ولفت راديو "شابيلي" إلى أن القادة اجتمعوا بغرض استعراض تنفيذ مايعرف بـ"مفهوم العمليات" لبعثة "أميصوم" وتقييمه، والذي يقدم إطار عمل لتوجيه تنفيذ النقل التدريجي لمسئوليات الأمن الخاصة ببعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال إلى قوات الأمن الصومالية والخروج من البلاد.

وشارك في الاجتماع قادة العديد من الوحدات العسكرية التابعة لـ"أميصوم"، والجيش الوطني الصومالي، والأمم المتحدة وشركاء تنمية آخرون، كما سيجري قادة أميصوم- على مدار الأيام الثلاثة المقبلة- مباحثات بشأن التقم المحرز لتنفيذ "مفهوم العمليات" خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.
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