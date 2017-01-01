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عالم

شكري يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي مع بوروندي

السبت 06/يوليه/2019 - 03:00 م
جريدة الدستور
ألفت الكحلي
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التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم السبت، "إيزيكيال نيبيجيرا" وزير خارجية بوروندي، على هامش الاجتماعات التمهيدية للدورة الاستثنائية الـ12 لقمة الاتحاد الأفريقي، المنعقدة في عاصمة النيجر نيامي، لبحث التعاون الثنائي بين البلدين.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية أكد حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي مع بوروندي في كافة المجالات، مشيدا بالتطور الذي شهدته العلاقات الثنائية والتنسيق الدائم بين الجانبين على مختلف المستويات.

وأبرز شكري، جهود مصر عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في نقل الخبرات، وبناء القدرات من خلال الدورات والمنح التي تقدمها للأشقاء في بوروندي، حيث تم تدريب أكثر من 150 بورونديا خلال عام 2017 في عدة مجالات.

وأضاف حافظ، أن وزير الخارجية أكد خلال الاجتماع على الاهتمام بدعم قطاعي الزراعة والطاقة في بوروندي، فى ظل ما تملكه مصر من خبرات في هذين القطاعين، وشدد على أهمية زيادة معدل التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين، بما يرقى لمستوى العلاقات السياسية الوثيقة بين الجانبين.

وأوضح متحدث الخارجية، أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات الإقليمية مثل التعاون بين دول حوض النيل، والوضع في الصومال، وأشاد شكري بالدور الذي تلعبه بوروندي في تحقيق الاستقرار الإقليمي من خلال مساهماتها في بعثتي حفظ السلام في الصومال وأفريقيا الوسطى.
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