عضو فى "الليكود" الإسرائيلى: مخاوف من فشل الحزب فى تشكيل ائتلاف حكومى

قال يوآف كيش، عضو الكنيست الإسرائيلى، اليوم السبت، إنه يخشى من فشل حزبه فى تشكيل ائتلاف حكومى، مضيفًا أنه من المرجح أن يجد نفسه فى وضع لا يستطيع فيه تشكيل ائتلاف حكومى، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلى.



ولم يشكل بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال، الحكومة الإسرائيلية في المدة المحددة، بسبب عدم الاتفاق مع أفيجدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، ووزير جيش الاحتلال السابق، حول عدم وجود ملفات من أجل تولي الأخير حقبة وزارية، ما أدى إلى تصويت الكنيست على حل نفسه مرة أخرى، والتوجه إلى انتخابات جديدة.



ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الحكومية لدى الاحتلال الإسرائيلي في سبتمبر المقبل.