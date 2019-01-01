حبس عصابة للسطو المسلح بعد مطاردة مع الأمن بجبال العياط

أمرت نيابة العياط بحبس 6 عناصر إجرامية 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد القبض عليهم بحوزتهم كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.



وجهت النيابة بإشراف المستشار محمد سراج المحامي العام الأول لنيابات الصف والعياط، للمتهمين حيازة أسلحة نارية وذخائر والسرقة بالإكراه بعدما أشارت التحقيقات إلى أن المتهمين قبل ضبطهم ارتكبوا جريمة سرقة بالإكراه بمدينة السويس، وأبلغت الأجهزة الأمنية بالسويس مباحث الجيزة بمواصفات سيارتهم حتى تم تحديد هويتهم والقبض عليهم.



وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة التي تسلمتها النيابة عن ملابسات القبض على أفراد العصابة، فأشارت التحريات بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى أن المتهم الرئيسي يتخذ وعصابته من المنطقة الجبلية مأوى لهم ويحرسون عدد من أراضي "وضع اليد" أو أراضي الدولة المستولى عليها بالأسلحة الآلية.



وردت معلومات لمباحث العياط بقيادة العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، بنزول أفراد العصابة من الجبل متوجهين إلى قرية بهبيت فتم إعداد عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة للقبض عليهم.



ترأس العقيد علي عبدالكريم مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة، قوة أمنية ضمت كل من المقدم أحمد صبحي رئيس مباحث العياط والرائد محمد مصباح والرائد باسم هنداوي معاونا مباحث مركز العياط، ونجحت في القبض على المتهمين أثناء عودتهم من المنطقة الجبلية وعثر بحوزتهم على ترسانة من الأسلحة الآلية والخرطوش والذخائر مختلفة الأعيرة، حيث تم ضبط بندقيتين آليتين وبندقية خرطوش و10 خزن أسلحة آلية و89 طلقة مختلفة الأعيرة، وكانوا يستقلون سيارة تويوتا بيضاء اللون ملك المتهم الرئيسي.



وأضافت التحريات بقيادة اللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتهم الرئيسي "عرفات. ع" 33 سنة، مطلوب التنفيذ عليه في قضية قتل وسلاح بالسجن 10 سنوات وهارب من 6 قضايا حيث سبق اتهامه باقتحام وحريق مركز العياط واقتحام محكمة العياط وسرقة منزل قبطية وسرقة محل أسلحة وإطلاق أعيرة نارية على مركز العياط.



وتبين أن المتهم الثاني "سيد. ا" 28 سنة شهرته "حركش" سبق اتهامه في 10 قضايا سرقة وقتل وسرقة بالإكراه وقتل ومخدرات وتبديد وضرب، كما سبق اتهام "محمد.ع" شهرته "حمادة" في قضية شروع في قتل والمتهم الرابع "جمال.س" سبق اتهامه في قضية مخدرات والخامس والسادس هما "إبراهيم. ا" 20 سنة عاطل، و"مسعد. ث" 24 سنة عاطل.