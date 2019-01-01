إغلاق 7 منشآت طبية خاصة في سوهاج

قرر الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إغلاق 6 منشآت طبية "3 عيادات، 3 معامل" وذلك لعدم الترخيص ومخالفة القوانين.



وكان "جميعة" قد وجه بتكثيف المرور والمتابعة والتفتيش الدورى على المنشآت الطبية، برئاسة الدكتور محمد نصر مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية.



وشن فريق من العلاج الحر بإدارة سوهاج، ومسؤولي العلاج الحر بإدارة سوهاج، حملة تفتيش على المنشآت الطبية الخاصة، أسفرت عن غلق وتشميع بنك دم تابع لمستشفى خاصة في نطاق عمل إدارة سوهاج الصحية، وذلك لمخالفة قوانين واشتراطات الترخيص.



وأسفرت حملة أخرى من إدارة أخميم فريق العلاج الحر بالإدارة، عن إغلاق 6 منشآت طبية "3 عيادات و3 معامل"، وذلك لعدم الترخيص ولمخالفة القوانين.



وأوضح "جميعة" أن المديرية مستمرة في شن حملاتها المفاجئة علي جميع المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من اتباعها للاشتراطات الصحية ولإحكام الرقابة عليها، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين حرصًا على صحة وسلامة المرضى.



وأشار إلى استقبال كافة الشكاوي سواء من المواطنيين مباشرة أو محولة من جهات اخري مؤكدًا أنه يتم التحقيق الفوري في الشكاوي الواردة وذلك بتحويلها إلى إدارة العلاج الحر للفحص، ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة في حالة ثبوتها.