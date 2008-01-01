المغربي العربي إلى أولمبياكوس اليوناني

انضم المهاجم المغربي يوسف العربي إلى صفوف أولمبياكوس اليوناني لمدة ثلاث سنوات كما أعلن الأخير من دون الكشف عن قيمة الصفقة.



ودافع العربي (32 عامًا) عن صفوف الدحيل القطري في المواسم الثلاثة الماضية وفاز في صفوفه ببطولة محلية هناك في مايو الماضي.



وبدأ العربي مسيرته في صفوف كاين الفرنسي عام 2008 وبقي في صفوفه حتى ،2011 حيث انتقل إلى الهلال لموسم واحد وبعدها إلى غرناطة الإسباني الذي خاض في صفوفه 130 مباراة وسجل 44 هدفا قبل أن يتركه عام 2016.



وخاض العربي 37 مباراة دولية مع المغرب وسجل 15 هدفا.