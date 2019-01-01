العمليات المشتركة فى العراق تنفى وصول تعزيزات عسكرية أمريكية إلى قاعدة "عين الأسد"

نفت قيادة العمليات "المشتركة" في العراق، اليوم السبت، الأنباء التي ترددت حول وصول تعزيزات عسكرية أمريكية إلى قاعدة "عين الأسد" في محافظة الأنبار.



وصرح المتحدث باسم القيادة، العميد يحيى رسول- في بيان أوردته قناة " السومرية نيوز" الإخبارية العراقية، بأن ما تم تناقله عبر وسائل الإعلام، بخصوص وصول تعزيزات عسكرية أمريكية الى قاعدة "عين الأسد" غير صحيح.



وأكد أن القاعدة عسكرية عراقية، وتضم مستشارين أمريكان لأمور التدريب والتسليح.

