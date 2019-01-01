"محض هراء".. حفتر ينفي حصول الجيش الليبي على أسلحة أمريكية

نفى قائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، تقارير حول حصول الجيش الليبي على أي أسلحة أمريكية الصنع، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة من أكثر الدول صرامة فيما يتعلق بحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا.



ووصف حفتر، اليوم السبت، هذه التقارير بأنها "محض هراء"، محملا في الوقت ذاته القوات الموالية لحكومة الوفاق في طرايلس المسئولية عن نشرها.



وحول التهديدات الموجهة إلى الجيش الليبي على لسان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قال حفتر إنه لا يتابع مثل هذه التهديدات، "لأن وقتنا ثمين وشعبنا في انتظار الإعلان عن تحرير طرابلس من الإرهابيين".



وشدد حفتر على أن الجيش الوطني يواصل القتال بغض النظر عن أي بيانات سياسية، معربا عن اهتمامه بالعلاقات مع الشعب التركي واحترامه له.



وأشار إلى أن وزارة الخارجية في "الحكومة الليبية المؤقتة" شرقي ليبيا هي الطرف المسئول عن الرد على التصريحات التركية إذا كان هذا الأمر ضروريا.



وتصاعد التوتر بين "الجيش الوطني الليبي" وتركيا، التي تعد أكبر حليف دولي لحكومة الوفاق في الأسابيع الأخيرة، إذ اتهمت قوات حفتر أنقرة بتقديم الدعم العسكري لقوات الوفاق.