"واما" يستعد لطرح ألبوم جديد.. أغسطس المقبل

يضع فريق "واما" اللمسات الأخيرة على الألبوم الجديد، الذى يضم من 13 إلى 15 أغنية، ولم تستقر الفرقة على اسم نهائى للألبوم الجديد.



ومن المقرر أن يتم الكشف عن البوسترات الدعائية للألبوم خلال أسبوعين، على أن يتم طرحه خلال أغسطس المقبل على أقصى تقدير.



وتعاون أعضاء فريق "واما" مع العديد من الشعراء والملحنين، ومنهم هانى رجب، وجمال الخولى، والملحن مديح محسن، ورامى جمال، والموزع أمين نبيل.



ووضعت شركة نجوم ريكوردز خطة فنية لفريق "واما"، لتقديم ألبومهم بالمستوى اللائق سواء على مستوى الكلمة والمزيكا أو على مستوى الصورة في الكليبات، حيث تم توفير كافة العوامل من أجل تقديم ألبوم غنائي يليق بأعضاء الفريق وجمهورهم.



يذكر أن "واما" واحد من أشهر الفرق الغنائية في مصر، يتكون من نادر حمدي وأحمد الشامي ومحمد نور وأحمد فهمي.