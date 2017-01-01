إحالة طعن "العتال" على لائحة الزمالك لـ"المفوضين"

قررت الدئرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من هاني العتال، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ لائحة النادي التي نشرت في الجريدة الرسمية بعد اعتماد اللجنة الأوليمبية، رغم تعديل 34 بندًا على اللائحة التي عرضت على الجمعية العمومية في 30 و31 أغسطس 2018، إلى هيئة المفوضين.



واختصم "العتال" في دعواه 48911 لسنة 73 ق، كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأوليمبية، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، والمدير التنفيذي لنادي الزمالك، ورئيس الزمالك.



وطالب "العتال"، في دعواه، بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، وما يترتب عليه من أثار أخصها عدم الاعتداد بالتعديلات التي أجراها مجلس إدارة نادي الزمالك والمعتمدة من اللجنة الأوليمبية بتاريخ 1 يونيو 2019 لعدم عرضها على الجمعية العمومية غير العادية للنادي واعتبارها كأن لم تكن، وما تلاه من نشرها في الجريدة الرسمية على أن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان.



وأضاف نائب رئيس الزمالك، في دعواه: "طلب إلغاء القرار المطعون عليه رقم 11 لسنة 2017 والمؤرخ في 1 يونيو 2019 إلغاء مجرد لصدوره بغير الطريق الذي رسمه القانون ومن غير مختص بإصداره".