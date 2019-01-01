نائب "المجتمعات العمرانية" يتفقد كسر بماسورة مياه بحدائق أكتوبر

قام المهندس كمال الدين بهجات مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتنمية وتطوير المدن، والمهندس أشرف فتحي رئيس جهاز تنمية مدنية حدائق أكتوبر بجولة تفقدية صباح اليوم لمتابعة كسر ماسورة المياه بمشروع دار مصر بالمرحلة الأولى بحدائق أكتوبر.



وأوضح رئيس جهاز نتمة مدنية حدائق أكتوبر، فى تصريحات لـ"الدستور" أن مساعد رئيس الهيئة تفقد مشروع دار مصر للتأكد من سير العمل بالكفاءة المطلوبة، موضحًا أنه جرى الانتهاء من أعمال النظافة الناتجة عن كسر ماسورة الأمس بالمدنية.



كما اجتمع نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، مع ملاك الوحدات السكنية بالمشروع بهدف الاطمئنان

ومناقشة سير العمل وفحص معايير الجودة المطلوبة للمشروعات السكنية، كما اجتمع مع مسئولي الجهاز المدنية لمناقشة سير العمل والاطلاع على الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات.



