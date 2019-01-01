القاضي: تقليل حلقات التداول يخفض تكلفة نقل الفواكه والأسعار 30%

قال رأفت القاضي، رئيس اتحاد التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، أن تقليل حلقات التداول من السلع وخاصة الخضار والفاكهة والعمل على شرائها من المنبع الى المستهلك ينعكس إيجابيا على تقليل تكلفة النقل من تجار الجملة إلى التجزئة وإلى الحلقة الأخيرة وهي المستهلك وتراجع الأسعار بنسبة 25% إلى 30%.



وطالب القاضي في تصريح خاص لـ"الدستور" وزارة التموين والتجارة الداخلية بزيادة المعروض من السلع الغذائية في شركات ومنافذ المجمعات الاستهلاكية لمواجهة أي ارتفاعات في الأسعار والعمل على تشريع جديد من البرلمان لتحديد هامش ربح للتجار بشرط لا يتجاوز نسبة الـ25% بدلا من حالات الاستغلال والجشع التي يمارسها البعض على المواطنين برفع الأسعار بشكل غير مبرر.