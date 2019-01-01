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حوادث

ضبط 3650 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة

السبت 06/يوليه/2019 - 02:41 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية.

وتمكنت الإدارة باشراف اللواء علاء متولى مدير المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 3650 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 79 مخالفة تجاوز سرعات و1755 مخالفة نموذج 125.

كما تم رصد 73 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى"موقف عشوائى"، وتم حجز 25 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و38 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 83 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 72 دراجة بخارية وسيارة.
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