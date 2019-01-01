"بعد نفي "الوزراء" تصدر مصر.. 5 أسباب للانتحار

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تزعم تصدُّر مصر المركز الأول عالميًا في معدلات الانتحار.



وترصد"الدستور" في السطور التالية الأسباب التي قد تدفع الشخص للانتحار:

- تعتبر العائلة الداعم الأساسي للفرد ومجرد عدم الاستقرار بها يؤدي للانتحار.

- من أسباب الانتحار تعاطي المخدرات، والعنف.

- مشاعر اليأس، والعزلة، والوحدة أو مواجهة مشاكل قانونية.

- الشخص المصاب بحالة الهوس الاكتئابي (اكتئاب ثنائي القطب) يعاني من تأرجح شديد في المزاج، فتارة يشعر بالفرح العارم، وتارة أخرى بالحزن الشديد، وللأسف فإن واحد من كل ثلاثة مصابين يحاولون الانتحار.

- تداهم الأفكار الانتحارية أولئك الذين لديهم تاريخ عائلي من الانتحار، هؤلاء لديهم فرصة أكبر للإقدام على محاولة التخلص من حياتهم.