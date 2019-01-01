ليون يقدم عرضًا لضم مدافع دورتموند

تقدم نادي ليون الفرنسي، بعرض لضم مدافع بوروسيا دورتموند الألماني، الذي بات على مشارف الرحيل عن ملعب "سيجنال إيدونا بارك" هذا الصيف.



وحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن ليون قدم عرضا رسميا لضم الفرنسي عبدو ديالو، مدافع دورتموند.



ويبدو أن المدافع الفرنسي الشاب، البالغ من العمر 23 عامًا، في طريقه للرحيل عن دورتموند، بعد الصفقات التي أبرمها النادي مؤخرًا.



وباتت فرصة مشاركة ديالو بصفة أساسية في تشكيلة أسود الفيستيفال صعبة للغاية، لا سيما بعد جلب الثنائي نيكو شولز وماتس هوميلز.



يذكر أن ديالو ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما طلب المدرب الألماني توماس توخيل التعاقد معه.