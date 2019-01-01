اليوم ختام مؤتمر الجمعية المصرية لجراحى العظام

اختتمت مساء أمس فعاليات مؤتمر الجمعية المصرية لجراحي العظام والذى استمر على مدار 3 أيام من شهر يوليو بحضور الدكتور عادل العدوى وزير الصحة السابق وبمشاركة أكثر من ألف جراح عظام من كافة أنحاء الجمهورية، ناقشوا خلاله الجديد فى علاج جراحات العظام وعددًا كييرًا من الأبحاث فى نفس المجال، وكشفت الجمعية أن مؤتمرها القادم سيعقد فى القاهرة ديسمبر المقبل.



وأكد المشاركون أهمية استخدام مضادات التجلط للوقاية من المضاعفات الناتجة بعد عمليات العظام جميعها.



وكشف الدكتور عادل العدوى وزير الصحة السابق خلال كلمته عن أهمية مضادات التجلط عن طريق الفم والوقاية من مشاكل كثيرة قد يتعرض لها المريض.



من جانبه، أعلن الدكتور جمال حسنى، رئيس المؤتمر، أن نتائج المؤتمر تضمنت العديد من الإحصائيات كشف فيها أن 57 % من الحالات بعد عمليات تغيير مفصل الحوض تحتاج لمضادات تجلط و80% من حالات تغيير مفصل الركبة و40% من حالات الكسر في عظام الفخذ ممكن تتعرض لحالات جلطة في الدم وعليه يجب استخدام مضادات التجلط للحد من الخطورة على حياة المريض لفترة من 12 إلى 35 يوم، حسب الحالة ورؤية الطبيب المعالج.