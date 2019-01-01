التصريح بدفن جثة عامل صدمته سيارة في الشروق

صرحت نيابة الشروق وبدر، السبت، بدفن جثة عامل لقى مصرعه بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بالشروق.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات المعينة بالطريق في مدينة الشروق، بوقوع حادث مروري.



انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور الشاب، 18 سنة، الطريق، صدمته سيارة ولقى مصرعه، وتم ضبط السائق في مكان الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.