الدفاع الأذرية: هدوء نسبى على خط الجبهة بين الجيشين الأرمينى والأذرى

ذكرت وزارة الدفاع الأذرية أن اليوم السبت شهد هدوءا نسبيا على طول خط الجبهة بين الجيشين الأرميني والأذري.



وقال المكتب الإعلامي للوزارة- في بيان نقلته وكالة أنباء أذربيجان الحكومية (أذرتاج)- إن نظام وقف إطلاق النار انتُهك بإطلاق وحدات أرمينية النار في بعض اتجاهات خط التماس.



يذكر أن الأزمة حول إقليم قره باغ الجبلي قد بدأت في فبراير عام 1988، بعد أن قرر الإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي، الخروج من قوام جمهورية أذربيجان السوفيتية الاشتراكية، وإعلانه في عام 1991 الاستقلال كجمهورية قره باج الجبلية، وأدى النزاع الناتج عن هذا الوضع إلى فقدان أذربيجان سيطرتها على الإقليم.



يشار إلى أن المباحثات بخصوص التسوية السلمية للنزاع المسلح بين أرمينيا وأذربيجان قد بدأت عام 1992 ضمن مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وما زالت أذربيجان مصرة على ضرورة تأمين وحدة أراضيها، بينما تقوم أرمينيا بحماية مصالح الجمهورية غير المعترف بها رسميا، حيث إنها لا تعتبر طرفا في هذا النزاع.

