الحكومة تنفي تقليل مدة خطبة الجمعة لـ5 دقائق

نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، ما تداوله بعض صفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تعليمات لوزارة الأوقاف بتقليل مدة خطبة الجمعة لـ5 دقائق فقط؛ تيسيرًا على المصلين.



وقال المركز، إنه تواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتقليل مدة خطبة الجمعة لـ5 دقائق فقط، مُشيرةً إلى أن مدة الخطبة تكون في حدود عشرين دقيقة، وأن تقليل المدة لـ5 دقائق لا يكفي لأداء خطبة الجمعة، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين وبلبلة الرأي العام.



وأوضحت الوزارة، أن خطبة الجمعة في مصر خلال السنوات الماضية مرت بتحولات كبيرة، فبعد أن كانت الخطبة ارتجالية يُعدها كل إمام بنفسه حسب رغبته وميوله، أصبحت مُوحدة يلتزم بنصها كل الأئمة في مساجد مصر، ويتعرض المخالفون لعقوبات كبيرة تصل إلى الحرمان من حافز بدل صعود المنبر المُقدر بألف جنيه، وإلغاء تصريح الخطابة بالنسبة لغير المعينين.



وأضافت الوزارة، أنها عملت على تقديم خدمة الخطبة المسموعة أسبوعيًا على موقعها الرسمي، في إطار اهتمام الأوقاف بذوي الاحتياجات الخاصة، سواء من العاملين بها أو غيرهم من المكفوفين وتيسيرًا عليهم، وإسهامًا في نشر الفكر المستنير عبر وسائل التواصل الحديثة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخطبة الموحدة.



وتابعت الوزارة، أنها تعمل على نشر الخطبة المسموعة في موعد غايته الأربعاء من كل أسبوع، على أن يسجل أحد شباب علماء الوزارة الخطبة المكتوبة صوتيًّا تيسيرًا على الأئمة المكفوفين، ومن يرغب في استماعها.



وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة بين الرأي العام، مع أهمية الرجوع للوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم مركز معلومات الوزارة (23931216 02)، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة يمكن الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (ar.awkafonline.com).