المقرر الأممى الخاص يزور الأردن بعد غدٍ لجمع معلومات عن أوضاع حقوق الإنسان فى فلسطين المحتلة

يقوم مايكل لينك، المقرر الأممى الخاص المكلف برصد حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بزيارة إلى العاصمة الأردنية عمان، بعد غد الإثنين، تعد زيارته السنوية الأولى للمنطقة.



تأتي زيارة المقرر الخاص إلى الأردن على خلفية رفض إسرائيل لطلبه بزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وأشارت مفوضية حقوق الإنسان الأممية في جنيف إلى أن المقرر الخاص سيعقد اجتماعات بالعاصمة عمان مع المسئولين وقادة المجتمع وممثلي المجتمع المدني، من بين آخرين، لمناقشة حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء الأراضى الفلسطينية المحتلة، مع التركيز على جمع الأدلة والمعلومات لتضمينها تقريره إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر القادم.



وسيتضمن التقرير استنتاجات المقرر الأممى الخاص بشأن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.