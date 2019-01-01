حملات لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة بديروط وضبط أجرة التوك توك

شن رؤساء المراكز والأحياء بمحافظة أسيوط بالتنسيق مع إدارة المرور حملات مرورية لتحديد تعريفة الأجرة بالنسبة لمركبات التوك توك بالقرى والمراكز وتكثيف الحملات المفاجئة على جميع المواقف ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية وأسعار الوقود الجديدة وتحرير محاضر فورية وتطبيق الغرامات على المخالفين وتركيب بانرات التعريفة الجديدة بجميع المواقف ومحطات الوقود موضحين بها أرقام الشكاوى.



وأشار العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة ديروط إلى أنه جرى شن حملة مكبرة على بعض مواقف مدينة ديروط وبعض القرى والطرق السريعة بمشاركة نواب ومساعدين رئيس المركز وقسم الإشغالات ومسئولى المواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين والالتزام بخط السير المقرر فضلا عن التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية القروية لتحديد تعريفة الاجرة لمركبات التوك توك لتتناسب مع احتياجات المواطنين وتم تحديدها بمبلغ 5 جنيهات بمركز ديروط والزام السائقين بكتابتها على الزجاج الامامى للمركبة وتم التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية القروية بتحرير مخالفات وفرض غرامات على المخالفين.



الجدير بالذكر أن محافظة أسيوط كانت قد أعلنت عن تخصيص بعض أرقام التليفونات لاستقبال شكاوى المواطنين من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالاضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) أو من خلال الرقم الأرضي (2325369 088) على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.