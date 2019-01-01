السبت 06 يوليه 2019 الموافق 03 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

محافظات

حملات لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة بديروط وضبط أجرة التوك توك

السبت 06/يوليه/2019 - 02:35 م
جريدة الدستور
أسيوط - محمد أبو شادي :
طباعة
شن رؤساء المراكز والأحياء بمحافظة أسيوط بالتنسيق مع إدارة المرور حملات مرورية لتحديد تعريفة الأجرة بالنسبة لمركبات التوك توك بالقرى والمراكز وتكثيف الحملات المفاجئة على جميع المواقف ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية وأسعار الوقود الجديدة وتحرير محاضر فورية وتطبيق الغرامات على المخالفين وتركيب بانرات التعريفة الجديدة بجميع المواقف ومحطات الوقود موضحين بها أرقام الشكاوى.

وأشار العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة ديروط إلى أنه جرى شن حملة مكبرة على بعض مواقف مدينة ديروط وبعض القرى والطرق السريعة بمشاركة نواب ومساعدين رئيس المركز وقسم الإشغالات ومسئولى المواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين والالتزام بخط السير المقرر فضلا عن التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية القروية لتحديد تعريفة الاجرة لمركبات التوك توك لتتناسب مع احتياجات المواطنين وتم تحديدها بمبلغ 5 جنيهات بمركز ديروط والزام السائقين بكتابتها على الزجاج الامامى للمركبة وتم التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية القروية بتحرير مخالفات وفرض غرامات على المخالفين.

الجدير بالذكر أن محافظة أسيوط كانت قد أعلنت عن تخصيص بعض أرقام التليفونات لاستقبال شكاوى المواطنين من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالاضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) أو من خلال الرقم الأرضي (2325369 088) على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعة

دا كوستا يعتذر لجماهير المغرب

منذ حوالي 21 ساعة

زلزال بقوة 4.4 ريختر يشعر به بعض سكان القاهرة

منذ حوالي 11 ساعة

بعد عودته من السفر.. شاب يقتل والدته بطريقة مروعة فى قنا

منذ يوم

رسميًا.. مجلس الوزراء يقر الأسعار الجديد للمنتجات البترولية.. بنزين 92 بـ8 جنيهات

ads

الصور

image description

حزن لاعبى المغرب وفرحه بنين

image description

100 صورة ترصد توديع المغرب لأمم افريقيا

image description

"بحر وشمس"..راموس يواصل استجمامه مع أسرته على شواطئ الغردقة (صور)

image description

شاهد تدريب المنتخب الاول استعدادًا لدورال16

image description

نجوم الفن في عزاء الراحل عزت أبوعوف

ads

الأكثر قراءة

بالأرقام والتواريخ.. مراحل زيادة أسعار الوقود في 5 سنوات

بعد عودته من السفر.. شاب يقتل والدته بطريقة مروعة فى قنا

إيران تهدد باحتجاز ناقلة نفط بريطانية

الونش أحدث ضحايا المنتخب الوطني بعد كوكا وجنش

ستوديو

تعرف على أشهر راقصة فى القرن التاسع عشر (صورة نادرة)

فان ديزل يشارك جمهوره كواليس تصوير "Fast & Furious 9" (فيديو)

نصائح لتجنب أضرار الكوليسترول ومضاعفات الدهون الثلاثية (فيديو)

على السيد: تحريك أسعار الوقود خطوة حتمية وضرورية (فيديو)

ads

رياضة

مدرب غينيا :لا أهتم بتصنيفات فيفا وهدفنا الفوز علي الجزائر

تراوري: لا يوجد منتخبات صغيرة في أفريقيا وغياب نابي كيتا مؤثر

يوكوهاما يواصل مطاردة إف.سي طوكيو في صدارة الدوري الياباني

إنفانتينو يهنئ المسحل برئاسة الاتحاد السعودي

الرئيس نيوز

الشرطة التركية تضبط داخل سيارة مادة تستخدم في صناعة رؤوس نووية

مجددا.. الحكومة تنفي رفع أسعار السلع التموينية بعد تحريك الوقود

الرئيس السيسي يوجه بوضع حلول مبتكرة لمشكلات البيئة وتطوير الموانئ

السيسي يوجه بمواصلة تنفيذ وتطوير مترو الأنفاق وفق أفضل المعايير

منوعات

تعرف على أفضل دولة لحياة المغتربين ومدينة عربية في قائمة أفضل الرواتب عالميًا

وجبة مثالية لمرضي السكر

الإعلان عن بيع مسدسين عمرهما 4.5 مليار سنة

تعرف على أفضل وأسوأ الأطعمة لمرضى السكري وضغط الدم

كشكول

تنسيق 2019.. جدول اختبارات القدرات بتربية رياضية بنين حلوان

١٠٥٪؜ زيادة بنسبة نجاح عربي الثانوية العامة عن العام الماضي

وفد من مركز القياس والتقويم يزور جامعة أسوان لمتابعة التطوير

غدًا.. إنطلاق ملتقى كبار العلماء للطلاب الوافدين

إسلام سياسي

خناقة بين عصام تليمة وآيات عرابي بسبب "حد الزنا"

داعش يتبنى الهجوم على مرقد للشيعة في أفغانستان

ضحية القرضاوي: فقيه الإخوان يوجه استخبارات الجماعة بتأديب معارضيه

عضو مكافحة الإرهاب: مصر نجحت في ضرب مخططات الاخوان في مقتل

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
إيواء "المتحرش" ثواب!
ماجد حبته
النيجر.. إرهاب وقمة استثنائية
بسنت حسن
على المحارة
أحمد سليم
إنها مصر
المزيد
ads

الثقافة

من قلب النجع.. "خفير الدرك" مين هناك؟

عز الدين نجيب يناشد النقاد بالتكاتف لإنقاذ المتاحف المصرية

"أهلا إفريقيا".. معرض فني ببيت ثقافة 26 يوليو

ندوة عن الدراسة بفرنسا بالمعهد الفرنسي الليلة

صفحتنا ع الفيس بوك