السلطات القضائية تنفذ حكم الإعدام على مواطن إيراني بتهمة القتل

أعلنت السلطة القضائية الايرانية عن تنفيذ حكم الاعدام، على سجينًا إيرانيًا قي سجن كاشان خلال هذه الفترة، وفق لصحيفة إيران فوكس.

وقال روح الله دهقاني، نائب المدعي العام للشؤون الجنائية في كاشان، إن الضحية حكم عليه بقصاص بتهمة القتل.

ووفقًا لمصدر مطلع، فإن اسم هذا السجين الذي يدعى ماجد الصدر، الذي نُقل من القسم الخامس من سجن كاشان لإعدامه، من سكان رافاند كاشان، احد المدن الإيرانية، ولديه زوجة وطفل رضيع، مضيفًا أن الصدر بريء وأجبر تحت التعذيب على الاعتراف بقتل امرأة.



واشارت الصحيفة، إن إيران هي صاحبة الرقم القياسي العالمي في عمليات الإعدام، فيما سجلت السلطات الإيراني، سجل حافل في انتزاع الاعترافات القسرية من السجناء واستخدام تلك الاعترافات لفرض عقوبات قاسية.



وفقًا للمعارضين، تستخدم السلطات الإيرانية عقوبة الإعدام كأداة لقمع وإسكات مجتمع الساخطين، الذين يعيش غالبيتهم تحت خط الفقر، عاطلون عن العمل ومحرومون من حالسلطات القضائية تنفذ حرية التعبير.

