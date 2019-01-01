لاعب الكاميرون ينتقل إلى الرائد بعد أمم إفريقيا

كشفت تقارير صحفية عن اتفاق إدارة نادي الرائد، على التعاقد مع لاعب وسط المنتخب الكاميروني، أرنولد دجوم، خلال فترة الانتقالات الصيفية.



وأوضحت صحيفة "فوتبول سكوتلاند"، أن دجوم سيشارك مع الرائد في دوري المحترفين بالموسم المقبل، بعد إبرام اتفاق مع الرائد بارتداء قميصه لموسمين مقبلين.



ويلعب دجوم مع منتخب بلاده في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر، على أن يتم الإعلان رسميًا عن الصفقة بعد البطولة.



وشارك دجوم في مباراتين مع منتخب الكاميرون، من أصل 3 مباريات حتى الآن، في كأس أمم إفريقيا، كما توج اللاعب مع الأسود غير المروضة، باللقب الإفريقي في النسخة الماضية 2017.