بسبب المصروف.. تفاصيل مقتل ربة منزل على يد ابنها في قنا

كشف مصدر أمني بمديرية أمن قنا، عن تفاصيل جريمة قتل بشعة بمركز أبوتشت شمالي قنا، بعدما انهال عامل على والدته طعنًا بسكين وقتلها لمروره بضائقة مالية وتعرضه لأزمة نفسية.



وقال المصدر، إن اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء محمود حسن مدير المباحث الجنائية، يفيد بالعثور على جثة "ناهد محمد أحمد" 55 سنة ربة منزل، داخل منزلها بقرية أبو شوشة بمركز أبو تشت، وبها طعنات نافذة في الرقبة والصدر.



وأضاف المصدر، أن تحريات فريق البحث كشفت عن أن مرتكب الحادث نجل المجني عليها "هاشم منصور" 25 سنة، عامل، حيث كان يعمل في القاهرة ويعانى من أزمة نفسية حادة وعاد إلى منزل أسرته بأبو تشت منذ عدة أيام.



وأشار المصدر، إلى أنه نظرًا لمرور الجاني بضائقة مالية كان يحصل على مبالغ مالية من والدته للإنفاق منها، ويوم الحادث طلب منها مبلغا ماليا فرفضت، فأصيب بحالة هياج وطعنها عدة طعنات في الصدر والرقبة وفر هاربًا.



وتمكنت قوه أمنية بمديرية أمن قنا، من القبض على المتهم والسكين المستخدم في الحادث، فيما قررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.