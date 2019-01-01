مدرب الجزائر: الجوائز الفردية لا تهمنى كثيرًا وأتطلع إلى التتويج بكأس إفريقيا

قال جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم إنه لا يهتم كثيرا بالجوائز الفردية، وإنما يتطلع إلى مواصلة المشوار وقيادة الفريق نحو منصة التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة في مصر حتى 19 يوليو.



ويتأهب المنتخب الجزائري (محاربو الصحراء) لمواجهة نظيره الغيني غدًا الأحد على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات دور الستة عشر بالبطولة الإفريقية.



وقال بلماضي، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن المباراة "المباراة أمام غينيا ستكون شبيهة بنهائي مصغر، سنخوض مباراة إقصائية، إما أن تفوز فيها وتواصل أو تخسر وتعود للديار، وهذا ما قلته للاعبين.



صحيح أننا حققنا العلامة الكاملة في الدور الأول الذي كان أشبه بالبطولة، لكننا الآن ندخل منافسة جديدة".



وأضاف في إشارة إلى خروج المنتخب المغربي بالهزيمة أمام بنين بضربات الجزاء الترجيحية، أمس الجمعة: "لست بحاجة إلى درس المغرب الذي خرج من البطولة أمام بنين، كل يوم نعمل من أجل الاقتراب من الهدف، ركزنا في تحضيراتنا على الجانب النفسى، فضلًا عن الجوانب الأخرى التي حضرنا بها للمباريات السابقة أمام كينيا والسنغال وتنزانيا".



وتابع: "لا أكترث كثيرًا بفوزي بجائزة أفضل مدرب في الدور الأول أو اختيار الجزائر كأفضل منتخب أو جائزة أفضل لاعب. الجوائز الفردية لا تهمني كثيرًا، ما يهمنى هو ثبات اللاعبين والجاهزية".



وأكد بلماضي على صعوبة المباراة أمام غينيا، مشيرًا إلى أنه في حالة خسارة منتخب بلاده غدًا، فإن ذلك يعود لقوة منتخب غينيا وليس لسبب آخر.



وأشار مدرب الجزائر إلى أنه يأمل في تكرار إنجازه مع المنتخب القطري عندما قاده للفوز على السعودية والتتويج بكأس الخليج، معترفًا بأنه يمتلك حاليًا نفس الشعور ويتطلع إلى التتويج بكأس أمم إفريقيا.



يشار إلى أن الجزائر فازت في عام 1990 ببطولة الأمم الإفريقية عندما استضافتها على أرضها.