السبت 06 يوليه 2019 الموافق 03 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

الأمن العراقى يحبط محاولة تفجير انتحارى فى بغداد

السبت 06/يوليه/2019 - 01:28 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ا ش ا
طباعة
أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، عن إحباط محاولة تفجير انتحاري في العاصمة العراقية.

وقالت القيادة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، إن قوة مشتركة من استخبارات لواء المشاة (24) وجهاز المخابرات الوطني تمكنت من اعتقال انتحاري كان يرتدي حزاما ناسفا في منطقة أبي غريب غربي العاصمة، مضيفة أن الانتحاري كان ينوي تفجير نفسه.

وتتمكن القوات الأمنية العراقية، بين فترة وأخرى، من إحباط محاولات تفجير تستهدف المدنيين وعناصر القوات الأمنية في مناطق متفرقة من البلاد.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

مانى يعتذر لجماهير السنغال: سأتوقف عن تسديد ركلات الجزاء

منذ حوالي 22 ساعة

محافظ القاهرة يعتمد "التعريفة الجديدة " للمواصلات

منذ حوالي 16 ساعة

الونش أحدث ضحايا المنتخب الوطني بعد كوكا وجنش

منذ ساعة و 23 دقيقة

"شيما" تستأنف على حكم حبسها في "ممارسة الدعارة"

ads

الصور

image description

حزن لاعبى المغرب وفرحه بنين

image description

100 صورة ترصد توديع المغرب لأمم افريقيا

image description

"بحر وشمس"..راموس يواصل استجمامه مع أسرته على شواطئ الغردقة (صور)

image description

شاهد تدريب المنتخب الاول استعدادًا لدورال16

image description

نجوم الفن في عزاء الراحل عزت أبوعوف

ads

الأكثر قراءة

بالأرقام والتواريخ.. مراحل زيادة أسعار الوقود في 5 سنوات

بعد عودته من السفر.. شاب يقتل والدته بطريقة مروعة فى قنا

إيران تهدد باحتجاز ناقلة نفط بريطانية

محاكمة رئيس البيت الفنى للمسرح و3 من مساعديه بسبب "رامز جلال"

ستوديو

نصائح لتجنب أضرار الكوليسترول ومضاعفات الدهون الثلاثية (فيديو)

على السيد: تحريك أسعار الوقود خطوة حتمية وضرورية (فيديو)

حمدى الوزير يرد على لقب "أشهر متحرش فى السينما" مع عمرو الليثى غدًا

السيسى يدعو أسر الشهداء لحضور مباراة مصر وجنوب إفريقيا

ads

رياضة

لاعب الكاميرون ينتقل إلى الرائد بعد أمم إفريقيا

مدرب الجزائر: الجوائز الفردية لا تهمنى كثيرًا وأتطلع إلى التتويج بكأس إفريقيا

الشباب السعودي يستعد لدفع 25 مليون يورو مقابل نجم تونس

ماني يكشف سبب الابتعاد عن تسديد ركلات الجزاء مع السنغال

الرئيس نيوز

الدستورية تؤيد أحقية العاملين بالشركات المساهمة في الحصول على أرباحها

"الدستورية" تجيز لـ"الرقابة" سحب ترخيص عرض أي عمل سينمائي

بالورود وفي حضور هشام طلعت.."العدل" تفتتح مكتباً جديداً للتوثيق في "مدينتي" (صور)

النيابة الإدارية: رامز جلال تقاضى أجر 6 سنوات من المسرح رغم انقطاعه عن العمل

منوعات

صيني يبحث عن أطباء أنقذوه من الموت قبل 60 عاما ليشكرهم

الروائح الكريهة "تنعش"وتقوي الذاكرة

أميركي "توفي".. ثم فاجأ عائلته في حفلة شواء

ثاني أكبر كواكب النظام الشمسي "يمطر ألماسا"

كشكول

"عقل" يتفقد امتحانات الدور الثاني بمدارس إدارة رأس سدر

تعليم السويس تعلن عن حاجتها لوظائف جديدة

بالأسماء.. الفتيات يتفوقن على الذكور في "إعلام الأهرام الكندية"

بدء تلقى طلِبات تحويلات الطلاب بكليات جامعة القاهرة..أول أغسطس

إسلام سياسي

داعش يتبنى الهجوم على مرقد للشيعة في أفغانستان

ضحية القرضاوي: فقيه الإخوان يوجه استخبارات الجماعة بتأديب معارضيه

عضو مكافحة الإرهاب: مصر نجحت في ضرب مخططات الاخوان في مقتل

تقرير استخباراتى ألمانى: الإخوان يمثلون خطرًا على السلم الاجتماعى

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
إيواء "المتحرش" ثواب!
ماجد حبته
النيجر.. إرهاب وقمة استثنائية
بسنت حسن
على المحارة
أحمد سليم
إنها مصر
المزيد
ads

الثقافة

من قلب النجع.. "خفير الدرك" مين هناك؟

عز الدين نجيب يناشد النقاد بالتكاتف لإنقاذ المتاحف المصرية

"أهلا إفريقيا".. معرض فني ببيت ثقافة 26 يوليو

ندوة عن الدراسة بفرنسا بالمعهد الفرنسي الليلة

صفحتنا ع الفيس بوك