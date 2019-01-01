مصر للطيران تطرح تخفيضات على رحلات عدة مدن ضمن العروض الترويجية

طرحت الشركة الوطنية مصر للطيران، بعض العروض الترويجية لشهر يوليو من القاهرة إلى عدد من الوجهات في الشرق الأقصى والخليج والشرق الأوسط وواشنطن.



وأعلنت اليوم أن هناك تخفيضات تصل إلى 30% للرحلات المتجهة لمدينة طوكيو عند شراء التذاكر حتى 15 يوليو 2019، والسفر حتى 30 يوليو.



كما طرحت أسعار خاصة حتى 17 يوليو إلى كل من بانكوك وهونج كونج وبكين وجوانزو ومومباي، بالإضافة لطرح أسعار خاصة إلى كل من جدة والمدينة ودبي والكويت والبحرين ومسقط، وأخيرًا تخفيض إلى واشنطن بنسبة 10% على درجة رجال الأعمال و25% على الدرجة السياحية، عند شراء التذاكر حتى 20 يوليو والسفر حتى 28 ديسمبر 2019.