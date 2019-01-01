الشباب السعودي يستعد لدفع 25 مليون يورو مقابل نجم تونس

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب انتقال أحد نجوم منتخب تونس، إلى الدوري السعودي للمحترفين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وتسعى الأندية السعودية، لتدعيم صفوفها بقوة، في الميركاتو الصيفي الحالي، بما يتناسب مع الدعم القوي من القيادة والهيئة العامة للرياضة.



وأشارت تقارير صحفية، إلى وصول نادي الشباب، لمرحلة متقدمة في المفاوضات مع يوسف المساكني، نجم منتخب تونس ونادي الدحيل القطري، لضمه بداية من الموسم المقبل.



وزعمت الصحيفة، أن الشباب على استعداد لدفع 25 مليون يورو، للتعاقد مع المساكني، ليصبح أغلى صفقة في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.