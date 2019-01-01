مطار برج العرب يستعد لموسم الحج

صرح مصدر مسئول بالشركة المصرية للمطارات، بأن مطار برج العرب الدولى بمحافظة الإسكندرية، أعلن عن حالة الاستنفار والطوارئ القصوى لقرب بدء موسم الحج لهذا العام، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والأمنية والتأمينية المتبعة فى تلك المواسم، والتي تشهد كثافة ركابية وجوية هائلة خلال فترة زمنية قصيرة للغاية.



وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مسئولى مطار برج العرب عقدوا عدة اجتماعات مع مسئولى الأجهزة الأمنية والمعاونة والقطاعات والإدارات العاملة بالمطار، بالإضافة إلى شركتى مصر للطيران والخطوط الجوية السعودية واللتين ستقومان بنقل الحجاج المصريين بمرحلتى السفر والوصول.



وأشار إلى أن مسئولى شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية أعلنوا استعدادهم لقرب موسم الحج، حيث تم تجهيز كافة المعدات والسيارات التى ستعمل بموسم الحج لخدمة الطائرات والحجاج، كما تم التنسيق مع مسئولى العلاقات العامة بمطار برج العرب لحسن استقبال وتوديع ضيوف الرحمن.



وأضاف أنه من المقرر تجهيز خيمة مجهزة للمودعين خارج صالات السفر والوصول بمطار برج العرب، أسوة بالعام الماضي، مشددا على ضرورة خروج موسم الحج لهذا العام بشكل يليق بإمكانيات وزارة الطيران المدنى والشركة المصرية للمطارات ومطار برج العرب، باعتباره ثانى أكبر مطارات الجمهورية من حيث الكثافة الركابية والجوية.