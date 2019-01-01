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عالم

إجراءات أمنية غير مسبوقة في النيجر لتأمين القمة الأفريقية الاستثنائية

السبت 06/يوليه/2019 - 01:12 م
جريدة الدستور
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اتخذت حكومة النيجر اجراءات أمنية مشددة لتأمين القمة الافريقية الاستثنائية التى تستضيفها نيامى غدا الأحد وبعد غد الاثنين، بمشاركة زعماء ورؤساء حكومات 55 دولة أفريقية .

ونشر السلطات الآلاف من جنود الجيش والشرطة فى كافة أنحاء نيامى ، كما تم إقامة نقاط تفتيش وتسيير دوريات لتأمين مقر انعقاد القمة وأماكن إقامة الوفود الرسمية المشاركة .

وأجرت أجهزة الأمن بالنيجر تدريبات إدارة للأزمات خلال الأيام الماضية لتأمين القمة الافريقية الاستثنائية ومواجهة أية تهديدات محتملة .

وتنظر حكومة النيجر الى القمة الاستثنائية على أنها فرصة حقيقية مواتية لتزويد العاصمة نيامى بالبنية التحتية حيث استثمرت الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص حوالى 344 مليون دولار لتحسين البنية التحتية بنيامى، كما تم استثمار 174 مليون دولار لتطوير وتحديث مطار نيامي .

وسوف يطلق زعماء الدول المشاركون بالقمة رسميا منطقة التجارة الحرة القارية التى دخلت حيز التنفيذ فى الثلاثين من مايو الماضى .
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