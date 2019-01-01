ضبط سيدة استولت على 20 مليون جنيه من المواطنين بالإسكندرية

تمكن ضباط المباحث بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط مالكة شركة بتهمة النصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على 20 مليون جنيه بزعم توظيفها لهم في مجال الخدمات البترولية.



وكان بلاغ قد ورد لضباط المباحث بالمديرية مفاده قيام مالكة شركة استيراد وتصدير وخدمات بترولية وتأجير سيارات بتلقى مبالغ مالية من الشاكين بلغ إجماليها 20 مليون جنيه بقصد توظيفها لهم في مجال الخدمات البترولية وتأجير السيارات، مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 3%، إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين.



وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة العطارين، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وتعهدت برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكين، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.