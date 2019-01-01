النيابة تصرح بدفن طفلة غرقت بترعة العياط

انتهت نيابة جنوب الجيزة من تحقيقاتها بشأن غرق طفلة بترعة العياط.



وكشف تقرير مفتش الصحة، أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق، وتبين من التحقيقات عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة، وصرحت النيابة بدفن الجثة.



أكدت التحقيقات أن الطفلة "أماني" بالصف الخامس الابتدائي، معتادة على الذهاب يوميًا لغسيل "الأطباق" بالترعة مع بنات القرية، وحينما استعدت للجلوس وقع منها مفتاح المنزل بالمياه فهمت لاستخراجه، لكن اختل توازنها وسقطت بالترعة وهى لا تجيد السباحة، ما أدى إلى غرقها.



كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة العياط بالعثور على جثة طفلة طافية على سطح الترعة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وقوات الإنقاذ النهرى، وتمكنوا من انتشال جثة المتوفاة.