أمن الغربية يفض مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من فض مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم بين عائلتين بقرية بلكيم، بسبب خلافات الجيرة، أسفرت عن إصابة 3 أشخاص من العائلتين، وتم نقلهم إلى مستشفى السنطة العام.



تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية، يفيد بورورد بلاغ إلى العقيد أحمد برج مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول 3 أشخاص مصابين بجروح قطعية.



على الفور، تم تشكيل فريق بحث جماعة، وتوصلت التحريات إلى نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب الجيرة تطورت لمشاجرة بالطوب والشوم والأسلحة البيضاء، وتعدي كل منهم على الآخر بالضرب محدثين ما بهم من إصابات.



تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.