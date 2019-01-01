غدًا.. انطلاق الملتقى العربي للقيادات الجامعية بمشاركة 7 دول

تبدأ غدا الأحد بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أعمال الملتقى العربي الأول للقيادات الجامعية "استراتيجيات التميُز في الأداء الجامعي" الذي تنظمه المنظمة، بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية، ويستمر يومين.



وتتناول محاور الملتقى:الاتجاهات المعاصرة في أدوار وأداء الجامعات في إطار التحولات العالمية الكبرى، ودور الجامعات ومؤسسات البحوث كرافعة تنموية، واستقصاء ممارسات التميز الاستراتيجي "مصمم خصيصا للملتقى" ومفهوم وأبعاد التميز الاستراتيجي للجامعات، وعوامل وآليات تحقيق التميز، ومجالات التغيير والتحول الاستراتيجي لتحقيق التميز في أداء الجامعات، وإدارة التميز الاستراتيجي في أداء الجامعات، والخبرات العالمية والمقارنات "المعيارية " ودورها في التميز الاستراتيجي للجامعات.



يفتتح الملتقى الدكتور عزت سلامة، أمين اتحاد الجامعات العربية، والدكتور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والدكتور جمال حلمي السعيد، رئيس جامعة بنها، وساري أحمد حمدان غنيمة، رئيس جامعة عمان الأهلية.



وتشارك في أعمال الملتقى إضافة إلى مصر، ست دول عربية هي: السعودية والإمارات واليمن والصومال والأردن وفلسطين.

