حبس متهم بقتل والدته في قنا 4 أيام

قررت النيابة العامة بقنا، السبت، حبس المتهم بقتل والدته بسبب مروره بأزمة نفسية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكان اللواء مجدى القاضي مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء محمود حسن، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بمقتل "ناهد. م. م"، 55 عامًا، بعد إصابتها بطعنات في الرقبة ومناطق متفرقة بالجسم.



وكشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة نجلها "هاشم. م. م"، 25 عامًا، لمروره بأزمة نفسية عقب عودته من القاهرة.



وتمكنت قوة من وحدة مباحث أبوتشت بالتنسيق مع الأهالي من ضبط المتهم، وإحالته للنيابة للتحقيق.