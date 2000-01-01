قائمة هواتف اندرويد فئة متوسطة لعام 2019

اصبح الامر الخاص بإختيار هاتف زكي للإقتناء هذه الايام اكثر سهولة، حيث اصبحت الكثير من الهواتف تأتي بمواصفات قوية وبأسعار اقل من قيمة المواصفات التي تقدمها لك، واصبحت ايضًا الهواتف تاتي بتصميمات عديدة واشكال عديده، وتنوعت ما تُعرف بالـ"نوتش" التي رأيناها لأول مره في هاتف ابل القوي iPhone X واصبحت تاتي بأحجام اصغر وبأشكال مُميزة جدا ومختلفه.





وتطورت الهواتف الإقتصادية عن السابق بشكل واضح وكبير جدا حيث اصبحت تعطيك مميزات واضافات قوية وتصميمات ممتازة جدا بسعر قليل، في السابق كانت الإختيارات محدوده جدا وكانت هذه الفئة لا تقدم لك قيمة جيده مقابل ما تدفعه، وحاليا الوضع تغير تمامًا.





سأقوم بترشيح لكم في هذه المقاله افضل 3 هواتف إقتصادية يُمكنك شراءها بسعر حوالي 2000 جنيه مصري.





هاتف ريلمي سي 2 هو هاتف قوي جدا في هذا السعر، يقدم لك إمكانيات قوية مع سعر مميز، وشركة ريلمي هي شركة تابعه لشركة اوبو المعروفه، ريلمي سي 2 يأتي بتصميم ممتاز جدا وجذاب جدا ويُعتبر من اقوى نقاط قوة هذا الهاتف المُميز، ويأتي الهاتف ايضا ببطارية ضخمة جدا بسعة 4 الاف مللي امبير، وكاميرتين خلفيتين من اقوى الكاميرات الموجوده حاليًا في هذا السعر، كما ان الهاتف يأتي باخر اصدار من الاندرويد وهو اندرويد باي 9.0 الفطيرة.





معالج الهاتف هو ميدياتك هيليو P22 وهو معالج صالح للإستخدام الخاص بالسوشيال ميديا والتصفح فقط وهو معالج ليس جيد في الالعاب، وبشكل عام الهاتف جيد ويُنصح به في هذا السعر للإستخدام السوشيال ميديا والتصفح فقط.





سعر هاتف ريلمي سي 2 هو 2290 السعر الرسمي له حسب موقع موبيزل الذي ينشر الاسعار الرسمية لجميع الهواتف، وسيتوفر في المحلات يوم 12 يوليو 2019، وبشكل عام الهاتف قوي جدًا ويُنصح به.





هاتف ريدمي 7 من شركة شاومي هو من اقوى الهواتف التي تُقدم لك إمكانيات قوية في هذا السعر، سيُعطيك تصميم رهيب وجيد جدًا مع اقوى معالج في هذا السعر سيجعلك تلعب لعبة ببجي بدون مشاكل، مع كاميرات قوية جدًا وبطارية ضخمة بسعة 4 الاف مللي امبير واخر إصدار من الاندرويد، هاتف قوي متكامل يُعتمد عليه بشده في هذا السعر.





الهاتف يأتي بسعر 2100 جنيه لأقل نسخة وهي بمساحة تخزين 16 جيجا و 2 جيجا مع الذاكرة العشوائية، وهو فعلًا اقوى هاتف يُمكنك الإعتماد عليه في هذا السعر.





هاتف سامسونج جالاكسي A10 من اقوى هواتف سامسونج الإقتصادية، يأتي الهاتف بمواصفات ممتازة مقابل سعرها، وفعلًا تغيرت شركة سامسونج عن السابق بشكل واضح، حيث اصبحت هواتفها الإقتصادية والمتوسطة يُمكن الإعتماد عليها بدون مشاكل، ويأتي هاتف جالاكسي A10 في المرتبه الثالثه من الترشيحات.





الهاتف ياتي بكاميرا خلفية واحده مع بطارية 3400 مللي امبير فقط، لكنه يأتي مع خدمات قوية ما بعد البيع، ومعالج اداءه ممتاز جدًا، كما ان اداء الكاميرا الخلفية الواحده جيد، ولا يأتي الهاتف ببصمة خلفية ايضًا، اما الكاميرا الاماميه اداءها ليس جيد تمامًا.





سعر الهاتف هو 1950 جنيه مصري فقط، هو هاتف جيد لكن الهواتف الموجوده في الاعلى ريلمي سي 2 وريدمي 7 اقوى منه بفرق ملحوظ، وبشكل عام الهواتف جميعها قوية ويعتمد عليها.