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عالم

كوريا الشمالية تحتجز طالبا أستراليا بتهمة التجسس

السبت 06/يوليه/2019 - 01:00 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية اليوم السبت إنها ألقت القبض على طالب أسترالي يدعى أليك سيجلي وهو يرتكب أعمالا تجسسية مما أدى إلى طرده من البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن "التحقيق أظهر أنه بتحريض من إن.كيه نيوز، وغيرها من وسائل الإعلام المناوئة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، سلم (سيجلي) تلك الوسائل عدة مرات بيانات وصورا جمعها وحللها أثناء تجوله في بيونجيانج مستغلا بطاقة هوية طالب أجنبي".

وأضافت الوكالة أن سيجلي، الذي كان محتجزا في كوريا الشمالية منذ يوم 25 يونيو، اعترف "بأفعاله التجسسية" وطلب الصفح مرارا.

وقالت الوكالة إن سيجلي طُرد من كوريا الشمالية يوم الخميس، ووصل سيجلي إلى طوكيو قادما من بكين في وقت لاحق من يوم الخميس.
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